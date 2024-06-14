Шольц: Соглашение о $50 млрд для Украины является четким сигналом Путину

Планы G7 предоставить Украине около $50 млрд финансовой поддержки, привлекая замороженные российские активы, являются четким сигналом главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц, его цитирует издание Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступая перед журналистами на ежегодном саммите G7 в Италии, Шольц сказал, что глава России Владимир Путин ошибся, ожидая, что международная поддержка Украины со временем уменьшится.

"Это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета", – сказал Шольц.

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"И это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в стране, которая поддерживает Украину, однажды позволят ему выиграть эту войну", – добавил Шольц.

"Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня", – сказал также немецкий лидер.

План G7 для Украины, об утверждении которого в четверг объявила глава итальянского правительства Джорджия Мелони, базируется на предоставлении многолетнего займа Киеву с использованием прибыли от около $300 млрд конфискованных российских средств.

Накануне, напомним, о достижении договоренности заявили в Елисейском дворце.



