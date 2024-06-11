Прем'єр Греції впевнений у переобранні фон дер Ляєн

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив упевненість, що президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн переоберуть на другий термін за результатами виборів до Європарламенту, які відбулись минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Фон дер Ляєн, чия Європейська народна партія (ЄНП) виграла вибори в Європарламент, хоче продовжити роботу на посту глави Єврокомісії на другий термін.

"Це буде пані фон дер Ляєн", – сказав Міцотакіс в інтерв'ю грецькому телеканалу Alpha TV, маючи на увазі її перепризначення на посаду.

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За словами очільника грецького уряду, він та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск будуть провідними переговірниками від ЄНП за найвищі посади в Євросоюзі.

Після виборів до Європарламенту лідери ЄС повинні домовитися про наступних очільників Єврокомісії, Євроради та Європарламенту, а також про наступного главу зовнішньополітичного відомства.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Європейської ради Шарль Мішель, у якого тривалий конфлікт з очільницею Єврокомісії, хоче усунути Урсулу фон дер Ляєн від участі у неформальній зустрічі лідерів ЄС, де після євровиборів будуть обговорювати призначення нового керівництва Євросоюзу.

Нагадаємо, політичне об'єднання "Зелених" вже висловило підтримку президентці Єврокомісії у переобранні на другий термін.

Сама ж Урсула фон дер Ляєн заявила, що прагне сформувати альянс із політичними силами, які є проєвропейськими та проукраїнськими.

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