Politico: На нового очільника Євроради розглядають експрем’єра Португалії Кошту

У ЄС обговорюють кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Португалії, соціаліста Антоніу Кошти, на посаду президента Європейської ради – яку зараз обіймає бельгієць Шарль Мішель.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Politico спілкувалося з вісьмома європейськими посадовцями та дипломатами на умовах анонімності. За їхніми словами, у ЄС вже починає вимальовуватися консенсус щодо кандидатів на ключові посади у керівництві Євросоюзу: Урсулу фон дер Ляєн хочуть залишити президенткою Єврокомісії, Роберту Метсолу – вдруге обрати президенткою Європарламенту, а на посаду головного дипломата ЄС розглядають прем’єрку Естонії Каю Каллас.

Соціалісти, які є другою найбільшою політичною групою у Європарламенті, розраховують зберегти за собою посаду очільника Євроради, і дуже ймовірним кандидатом на цю посаду вважають португальського експрем’єра-соціаліста Антоніу Кошту – настільки, що деякі дипломати навіть обговорюють між собою, хто увійде до його адміністративного апарату у разі призначення.

Реклама:

Раніше цього тижня прем’єр Португалії Луїш Монтенегру сказав, що готовий підтримати призначення Кошти на цю посаду.

Проте перешкодою можуть стати юридичні проблеми Антоніу Кошти, які минулої осені призвели до його відставки. Розслідування просувається дуже повільно, звинувачень експрем’єру не висували.

Для багатьох європейських столиць це нібито вже не виглядає критичною перешкодою для того, щоб Кошта отримав важливу посаду у Брюсселі.

Про португальського експрем’єра кажуть, що він у добрих стосунках з фон дер Ляєн і його загалом позитивно сприймають усі європейські лідери, зокрема й президент Франції Емманюель Макрон (у тому числі й через те, що Кошта володіє французькою).

Водночас наявність розслідування щодо Кошти у рідній країні може стати додатковим козирем на користь данської прем’єрки-соціалістки Метте Фредеріксен, яку теж давно обговорюють як ймовірну кандидатку і якій нібито більше симпатизують країни Північної Європи.

За словами співрозмовників, поточні розклади є такими, хоча й не погоджені остаточно – більш конкретні домовленості мають відбутися на неформальній вечері лідерів 17 червня. Проте формальної угоди не варто очікувати раніше зустрічі лідерів 27-28 червня.

Порівняно з давнішими чутками, тепер кажуть, що визначитися з топкерівництвом ЄС можуть досить швидко – що пов’язують у тому числі з несподіваним рішенням Макрона оголосити дострокові вибори у Франції, у зв’язку з чим у нього навряд чи залишиться час просувати ідею про заміну фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії.

Нагадаємо, деякі країни вже озвучили своїх кандидатів на єврокомісарів.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".