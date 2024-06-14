В МЗС розповіли послам G7 про "формулу миру" і безпекові домовленості

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга 14 червня провів зустріч із послами країн "Групи семи".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні українського МЗС.

Сторони обговорили співпрацю України з країнами "Групи семи", зокрема в межах міжнародних організацій, українську "формулу миру" та втілення двосторонніх безпекових угод.

"Андрій Сибіга висловив вдячність за всебічну підтримку України, відзначивши пакети допомоги, про які було оголошено на саміті країн "Групи семи", що проходить в Італії", – додали в МЗС.

Реклама:

Фото: МЗС

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди Росія не була запрошена, та який РФ не визнає як реальну мирну ініціативу.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.