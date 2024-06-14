В МИД рассказали послам G7 о "формуле мира" и договоренностях по безопасности

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 июня провел встречу с послами стран "Группы семи".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении украинского МИД.

Стороны обсудили сотрудничество Украины со странами "Группы семи", в частности в рамках международных организаций, украинскую "формулу мира" и воплощение двусторонних соглашений по безопасности.

"Андрей Сибига выразил благодарность за всестороннюю поддержку Украины, отметив пакеты помощи, о которых было объявлено на саммите стран "Группы семи", который проходит в Италии", – добавили в МИД.

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ФОТО: МИД

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира, куда Россия не была приглашена, и который РФ не признает как реальную мирную инициативу.

Накануне саммит в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, планировавших принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.