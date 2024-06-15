Суд не разрешил правительству США продать яхту подсанкционного олигарха Керимова

Суд Нью-Йорка отказал Министерству юстиции США в праве продать суперъяхту Amadea, которая, как утверждается, принадлежит подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Голос Америки".

Правительство США хочет продать суперъяхту, а вырученные средства передать Украине, путем гражданской конфискации. Но процедуру усложнил другой подсанкционный российский миллиардер Эдуард Худайнатов, который заявил, что Amadea на самом деле принадлежит ему.

Министерство юстиции США назвало Худайнатова подставным лицом, которое скрывает собственность Керимова, сам Худайнатов это отрицает.

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В иске правительство США просило разрешения продать судно и конвертировать его стоимость в наличные, ссылаясь на существенные расходы – около 600 тысяч долларов за содержание яхты и 140 тысяч долларов за ее страхование в месяц.

Но Окружной суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что расходы на содержание Amadea не были "чрезмерными". Это решение означает, что США и в дальнейшем будут платить примерно 740 тысяч долларов в месяц за содержание и страхование Amadea.

Суперъяхта Amadea, стоимость которой оценивается в 230 миллионов долларов, находится в центре судебного процесса, связанного с применением американских санкций против России. Американские прокуроры утверждают, что Керимов и его доверенные лица проводили долларовые транзакции через американские финансовые учреждения для содержания яхты, что является нарушением санкций.

В мае 2022 года островное государство Фиджи конфисковало Amadea и позже передало ее Соединенным Штатам.