Зеленский хочет на втором Саммите мира "зафиксировать реальное окончание войны"

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на согласование плана достижения справедливого мира в Украине, который позволит "зафиксировать реальное окончание войны" на следующем Саммите мира.

Об этом он сказал в выступлении на пленарном заседании Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке 15 июня, сообщает "Европейская правда".

В своей речи Зеленский привел три ожидания от мирной конференции в Швейцарии. Первое – "доказать, что возвращение безопасности действительно возможно", второе – составление реального плана для воплощения "формулы мира", и третье – определение, как страны будут взаимодействовать на основе Устава ООН.

"Если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны. Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для мира и как его можно достичь по-настоящему долговременным путем. Устав ООН является основой для нас", – отметил Зеленский.

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Он добавил, что после согласования план действий передадут представителям России, "чтобы на втором мирном саммите мы смогли зафиксировать реальное окончание войны".

"Сейчас мы начинаем этот путь. Вместе мы должны доказать, что объединенный мир – это мир мира, мир, который знает, как правильно действовать", – подытожил президент.

Напомним, в Швейцарии начался двухдневный Глобальный саммит мира, который продлится 15-16 июня. Программа предусматривает пленарное заседание и дискуссии по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

Как известно, Россия не участвует в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Но в ОП ранее подтвердили, что Украина готова к приглашению на второй саммит мира представителя России, которому представят согласованный большинством государств мира "общий план".

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