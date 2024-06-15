Прем’єр Британії: Росія намагалась зірвати Саміт миру – чим він їй загрожує?

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Росія намагалась зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, бо відчуває загрозу від обговорення основоположних принципів міжнародного права.

Про це він сказав у виступі на пленарному засіданні саміту 15 червня, повідомляє "Європейська правда".

Британський прем’єр констатував, що Росія, на відміну від учасників саміту, не зацікавлена в реальному мирі, а Путін "ініціював тривалу дипломатичну кампанію проти цього саміту, наказуючи країнам, аби вони не приїжджали".

"Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки?" – додав він.

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Сунак нагадав слова російського представника в ООН, згідно з яким єдиною темою для будь-якої міжнародної зустрічі про Україну буде "безумовна капітуляція київського режиму".

"Що ж, цього ніколи не станеться. Бо агресія не може й не повинна взяти гору", – констатував прем’єр Британії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті заявив, що саме Росія відмовляється від мирного врегулювання розв'язаної нею війни в Україні.

А Володимир Зеленський сподівається на погодження плану досягнення справедливого миру в Україні, який дозволить "зафіксувати реальне закінчення війни" на наступному Саміті миру.