Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Россия пыталась сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, потому что чувствует угрозу от обсуждения основополагающих принципов международного права.

Об этом он сказал в выступлении на пленарном заседании саммита 15 июня, сообщает "Европейская правда".

Британский премьер констатировал, что Россия, в отличие от участников саммита, не заинтересована в реальном мире, а Путин "инициировал длительную дипломатическую кампанию против этого саммита, приказывая странам, чтобы они не приезжали".

"Нам стоит спросить: почему Россия чувствует, что ей так угрожает саммит, где обсуждаются основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?" – добавил он.

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Сунак напомнил слова российского представителя в ООН, согласно которым единственной темой для любой международной встречи об Украине будет "безусловная капитуляция киевского режима".

"Что ж, этого никогда не произойдет. Потому что агрессия не может и не должна взять верх", – констатировал премьер Британии.

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите заявил, что именно Россия отказывается от мирного урегулирования развязанной ею войны в Украине.

А Владимир Зеленский надеется на согласование плана достижения справедливого мира в Украине, который позволит "зафиксировать реальное окончание войны" на следующем Саммите мира.