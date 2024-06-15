Шольц нагадав "любителям миру", що саме Росія обрала війну, а не діалог

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15 червня зосередився на тезах, які висувають прихильники Росії, що захищають її агресію та звинувачують Україну в небажанні йти на переговори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шольц наголосив, що Україна найбільше зацікавлена в мирі, але він передбачає дещо більше, ніж відсутність війни.

"Негайне припинення вогню без серйозних переговорів і плану досягнення справедливого й довготривалого миру лише на основі так званих "нових реалій" лише легітимізує територіальні загарбання Росії", – додав він.

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Німецький канцлер згадав і про "легітимні безпекові запевнення", які висувала Росія щодо США й НАТО, і нагадав, що Захід був готовий вести з Москвою діалог із питань європейської безпеки.

"Але саме Росія обрала війну, а не дипломатію і діалог. Тож дозвольте висловитись дуже чітко: хай як хто сприймає свої безпекові запевнення, вони не можуть і не повинні виправдовувати вторгнення в сусідню мирну країну", – сказав Шольц.

Він також вважає, що мир в Україні "не може бути досягнутий без залучення Росії", але зауважив, що Москва продовжує агресію проти українського населення.

"Ми всі знаємо, що Росія може завершити війну зараз чи в будь-який інший момент, якщо припинить наступ і виведе війська з України. Та досі Росія відмовлялась дослухатись до наших закликів до миру на основі міжнародного права і Статуту ООН", – констатував канцлер.

У п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський порівняв пропозицію Путіна з діями нацистської Німеччини.