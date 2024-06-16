Премьер Нидерландов: участие России в мирном процессе нужно, но есть "но"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что мирный саммит в Швейцарии является лишь началом длительного пути к завершению войны в Украине, однако он уже закрепляет важные общие позиции, и отдельно обратился к России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии.

Рютте напомнил, что процесс подготовки Глобального саммита мира начинался со встреч чуть более десятка советников по нацбезопасности лидеров государств, а теперь на саммите представлены более 90 стран мира из разных частей света.

"Это демонстрирует, что война против Украины – это уже глобальный вопрос. Мы знаем, что мы только в начале пути к миру. И хотя у нас, тех кто сидит за этим столом, есть определенные различия во взглядах относительно того, как достичь мира для Украины, но нельзя ошибаться в одном: мы полностью объединены и имеем общее видение относительно принципов, ценностей и того, что такое порядочность.

Реклама:

Нельзя вторгаться в другую страну. Нельзя похищать детей. Нельзя играть в политику с мировыми цепочками поставок продовольствия. Нельзя ставить под угрозу ядерную безопасность", – подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

Рютте считает, что данный саммит фактом своего проведения является мощным сигналом поддержки для Украины.

"И эта встреча является, возможно, еще более сильным сигналом для Путина. И ему я бы хотел сказать следующее. Многие за этим столом считают, что Россия сегодня должна была бы быть здесь. И я полностью согласен. Вы должны были бы быть здесь. Нужно, чтобы Россия была вовлечена. Но мощный сигнал который звучит сегодня – что мир возможен только при условии, что Россия будет придерживаться базовых норм и ценностей, которые касаются всех нас", – заявил Марк Рютте, добавив, что имеет в виду основополагающие принципы ООН.

"Это начало пути к миру. На этом пути будет много препятствий. Но будучи объединенными, мы в конце концов преодолеем этот путь", – подытожил премьер Нидерландов.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, что включили в итоговый документ-решение Саммита мира.

Напомним, Марка Рютте наиболее вероятно назначат следующим генеральным секретарем НАТО вместо Йенса Столтенберга, который возглавляет Альянс уже 10 лет и надеялся покинуть пост еще в прошлом году.