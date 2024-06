США врятували екіпаж грецького судна після нападу хуситів

Центральне командування Військово-морських сил (ВМС) США заявило, що врятувало екіпаж суховантажу Tutor під ліберійським прапором, що належить грецькій компанії, після атаки єменських бойовиків-хуситів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні військових у X (Twitter).

Корабель зазнав пошкоджень після атаки безпілотника, який запустили єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, під час нападу в Червоному морі 12 червня.

Safety of life at sea is a sacred obligation for all mariners. The IKE Carrier Strike Group lived that ethos June 15, helping the crew of MV Tutor after they were attacked by Iranian-backed Houthis in the Red Sea. @TheCVN69 #MightyIKE



Read more⬇️https://t.co/hyU5gJoX9f pic.twitter.com/gqc6n5cJyb

