США врятували екіпаж грецького судна після нападу хуситів

Центральне командування Військово-морських сил (ВМС) США заявило, що врятувало екіпаж суховантажу Tutor під ліберійським прапором, що належить грецькій компанії, після атаки єменських бойовиків-хуситів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні військових у X (Twitter).

Корабель зазнав пошкоджень після атаки безпілотника, який запустили єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, під час нападу в Червоному морі 12 червня.

Safety of life at sea is a sacred obligation for all mariners. The IKE Carrier Strike Group lived that ethos June 15, helping the crew of MV Tutor after they were attacked by Iranian-backed Houthis in the Red Sea. @TheCVN69 #MightyIKE



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Військово-морські сили США заявили, що атака спричинила значне затоплення судна та пошкодження машинного відділення, а один цивільний моряк вважається зниклим безвісти.

Гелікоптер 74-ї вертолітної морської ударної ескадрильї доставив 24 цивільних моряків з судна на ракетний крейсер ВМС США USS Philippine Sea, звідки їх переправили на авіаносець "Дуайт Ейзенхауер", який своєю чергою доставив моряків на берег для подальшого лікування.

Раніше Центральне командування США повідомило, що врятувало екіпаж українсько-польського суховантажа M/V Verbena, у який влучили кілька ракет бойовиків-хуситів.

Корабель двічі потрапив під обстріл, у нього поцілили три ракети хуситів, один з членів екіпажу отримав серйозні поранення. Про громадянство членів екіпажу не повідомляли.

Перед тим у травні-червні у регіоні постраждали кілька суден з Греції.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.