США спасли экипаж греческого судна после нападения хуситов

Центральное командование Военно-морских сил (ВМС) США заявило, что спасло экипаж сухогруза Tutor под либерийским флагом, принадлежащего греческой компании, после атаки йеменских боевиков-хуситов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении военных в X (Twitter).

Корабль получил повреждения после атаки беспилотника, который запустили йеменские боевики-хуситы, поддерживаемые Ираном, во время нападения в Красном море 12 июня.

Safety of life at sea is a sacred obligation for all mariners. The IKE Carrier Strike Group lived that ethos June 15, helping the crew of MV Tutor after they were attacked by Iranian-backed Houthis in the Red Sea. @TheCVN69 #MightyIKE



Read more⬇️https://t.co/hyU5gJoX9f pic.twitter.com/gqc6n5cJyb

