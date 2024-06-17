США спасли экипаж греческого судна после нападения хуситов
Новости — Понедельник, 17 июня 2024, 10:57 —
Центральное командование Военно-морских сил (ВМС) США заявило, что спасло экипаж сухогруза Tutor под либерийским флагом, принадлежащего греческой компании, после атаки йеменских боевиков-хуситов.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении военных в X (Twitter).
Корабль получил повреждения после атаки беспилотника, который запустили йеменские боевики-хуситы, поддерживаемые Ираном, во время нападения в Красном море 12 июня.
Safety of life at sea is a sacred obligation for all mariners. The IKE Carrier Strike Group lived that ethos June 15, helping the crew of MV Tutor after they were attacked by Iranian-backed Houthis in the Red Sea. @TheCVN69 #MightyIKE
Read more⬇️https://t.co/hyU5gJoX9f pic.twitter.com/gqc6n5cJybРеклама:– U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) June 16, 2024
Военно-морские силы США заявили, что атака вызвала значительную степень затопления судна и повреждение машинного отделения, а один гражданский моряк считается пропавшим без вести.
Вертолет 74-й вертолетной морской ударной эскадрильи доставил 24 гражданских моряков с судна на ракетный крейсер ВМС США USS Philippine Sea, откуда их переправили на авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который в свою очередь доставил моряков на берег для дальнейшего лечения.
Ранее Центральное командование США сообщило, что спасло экипаж украинско-польского сухогруза M/V Verbena, в который попали несколько ракет боевиков-хуситов.
Судно дважды попало под обстрел, в него попали три ракеты хуситов, один из членов экипажа получил серьезные ранения. О гражданстве членов экипажа не сообщалось.
Перед тем в мае-июне в регионе пострадали несколько судов из Греции.
Напомним, США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов в конце 2023 года, после того, как атаки поддерживаемых Ираном боевиков-хуситы начали создавать угрозу для этого торгового пути. С января в регионе начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.