Китай починає антидемпінгове розслідування імпорту свинини з ЄС

Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з Європейського Союзу, що є останнім кроком у загостренні торговельної напруженості між Пекіном та Брюсселем.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Китай є найбільшим закордонним ринком збуту свинини для ЄС, хоча обсяги експорту впали в останні роки через надлишок пропозиції на внутрішньому ринку та низькі ціни. Минулого року обсяг торгівлі склав $1,83 млрд, найбільше виграли від цього фермери Іспанії, Данії та Нідерландів.

Проте це мізерна частка від загального обсягу торгівлі Китаю з ЄС. Згідно з офіційними даними, минулого року Китай імпортував з ЄС товарів на суму 282 мільярди доларів.

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Розслідування, яке, як повідомило Міністерство торгівлі Китаю, розпочалося в понеділок, буде розглядатися як відповідь Пекіна на аналогічне розслідування ЄС, що вивчає китайські субсидії в різних галузях промисловості. ЄС вирішив, що з липня запровадить тарифи на імпорт електромобілів з Китаю.

У січні Китай оголосив про початок антидемпінгового розслідування щодо європейського бренді.

Очікувалося, що Китай вживатиме обмежених і цілеспрямованих заходів у відповідь ЄС, але Пекін побоюється, що більш рішуча відповідь може мати зворотні наслідки.

Уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових мит Євросоюзу на китайські електромобілі або принаймні пом'якшити їх, якщо повністю зупинити ці заходи буде неможливо.