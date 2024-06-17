На морському курорті у Польщі масово отруїлись пенсіонери

У Західнопоморському воєводстві Польщі в одному з пансіонатів у приморському місті Погоржеліца масово отруїлись люди похилого віку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Група з близько 60 літніх людей перебуває на курорті в Погоржеліці – і у понад 40 з них виявили симптоми харчового отруєння.

Ніхто з потерпілих не потребував госпіталізації, а людям із симптомами харчового отруєння санітарні органи наказали ізолювати у своїх кімнатах на курорті.

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Люди похилого віку, які приїхали до Погоржеліци на відпочинок, скаржаться на проблеми зі здоров'ям – від лихоманки до блювоти. Такі ж симптоми мають і кілька членів персоналу.

У хворих до вечора неділі взяли аналізи, а також обстежили персонал, який готував їжу в пансіонаті. Також було взято зразки їжі, яку їла вся група.

Результати аналізів можна очікувати не раніше середи.

Нагадаємо, у Франції в грудні понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами.

А в 2022 році у Польщі сталося масове отруєння в пансіонаті для українських біженців.