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На морському курорті у Польщі масово отруїлись пенсіонери

Новини — Понеділок, 17 червня 2024, 12:57 — Христина Бондарєва

У Західнопоморському воєводстві Польщі в одному з пансіонатів у приморському місті Погоржеліца масово отруїлись люди похилого віку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Група з близько 60 літніх людей перебуває на курорті в Погоржеліці – і у понад 40 з них виявили симптоми харчового отруєння.

Ніхто з потерпілих не потребував госпіталізації, а людям із симптомами харчового отруєння санітарні органи наказали ізолювати у своїх кімнатах на курорті. 

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Люди похилого віку, які приїхали до Погоржеліци на відпочинок, скаржаться на проблеми зі здоров'ям – від лихоманки до блювоти. Такі ж симптоми мають і кілька членів персоналу. 

У хворих до вечора неділі взяли аналізи, а також обстежили персонал, який готував їжу в пансіонаті. Також було взято зразки їжі, яку їла вся група. 

Результати аналізів можна очікувати не раніше середи.

Нагадаємо, у Франції в грудні понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами. 

А в 2022 році у Польщі сталося масове отруєння в пансіонаті для українських біженців.

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