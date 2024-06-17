На морском курорте в Польше массово отравились пенсионеры

В Западнопоморском воеводстве Польши в одном из пансионатов в приморском городе Погожелица массово отравились пожилые люди.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Группа из 60 пожилых людей находится на курорте в Погожелице – и у более 40 из них обнаружили симптомы пищевого отравления.

Никто из пострадавших не нуждался в госпитализации, а людям с симптомами пищевого отравления санитарные органы приказали изолироваться в своих комнатах на курорте.

Реклама:

Пожилые люди, которые приехали в Погожелицу на отдых, жалуются на проблемы со здоровьем – от лихорадки до рвоты. Такие же симптомы имеют и несколько членов персонала.

У больных к вечеру воскресенья взяли анализы, а также обследовали персонал, который готовил еду в пансионате. Также были взяты образцы пищи, которую ела вся группа.

Результаты анализов можно ожидать не раньше среды.

Напомним, во Франции в декабре более 700 сотрудников Airbus Atlantic заболели после корпоративного ужина перед рождественскими праздниками.

А в 2022 году в Польше произошло массовое отравление в пансионате для украинских беженцев.