У Франції понад 700 працівників Airbus Atlantic отруїлись на передріздвяній вечері 

У Франції понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство AFP.

Як оголосив відповідальний орган охорони здоров'я ARS, у постраждалих – понад семи сотень людей – спостерігали такі симптоми, як блювота або діарея.

Орган не надав жодної інформації про меню на святковому застіллі 14 грудня у ресторані компанії, але оголосив про розслідування, щоб з’ясувати джерело масового харчового отруєння. Допускають, що причиною міг бути сир, який їли більшість працівників.

Airbus Atlantic є дочірньою компанією європейської аерокосмічної групи Airbus і налічує 15 000 співробітників у п'яти країнах.

Постраждали працівники заводу в Монтуар-де-Бретань на заході Франції.

Нагадаємо, цього літа індійська авіакомпанія IndiGo та Airbus уклали найбільшу угоду про купівлю в історії комерційної авіації.