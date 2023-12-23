У Франції понад 700 працівників Airbus Atlantic отруїлись на передріздвяній вечері
У Франції понад 700 співробітників Airbus Atlantic занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство AFP.
Як оголосив відповідальний орган охорони здоров'я ARS, у постраждалих – понад семи сотень людей – спостерігали такі симптоми, як блювота або діарея.
Орган не надав жодної інформації про меню на святковому застіллі 14 грудня у ресторані компанії, але оголосив про розслідування, щоб з’ясувати джерело масового харчового отруєння. Допускають, що причиною міг бути сир, який їли більшість працівників.
Airbus Atlantic є дочірньою компанією європейської аерокосмічної групи Airbus і налічує 15 000 співробітників у п'яти країнах.
Постраждали працівники заводу в Монтуар-де-Бретань на заході Франції.
Нагадаємо, цього літа індійська авіакомпанія IndiGo та Airbus уклали найбільшу угоду про купівлю в історії комерційної авіації.