FT: Лідери ЄС готові підтримати висунення фон дер Ляєн на другий термін на чолі Єврокомісії

Лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсулу фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії у понеділок увечері.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Financial Times від джерел.

Як зазначає видання, лідери ЄС не прагнуть змін на тлі війни в Україні, напруженості у відносинах з Китаєм і політичної невизначеності в ключових країнах.

За словами посадовців і дипломатів, Глави 27 країн-членів ЄС використають приватну вечерю в Брюсселі 17 червня, щоб надати політичну підтримку фон дер Ляєн перед формальним затвердженням рішення пізніше цього місяця.

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"Ніхто не обговорює жодного іншого результату. Для неї (фон дер Ляєн – Ред.) жереб кинуто", – сказав високопоставлений дипломат ЄС, який провів минулий тиждень у переговорах з ключовими столицями.

На закритій вечері в понеділок також обговорюватиметься питання про те, кого обрати на посаду президента Європейської ради, а також на посаду головного дипломата блоку.

Співрозмовники видання кажуть, що колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта є явним фаворитом на посаду президента Євроради, а прем’єрка Естонії Кая Каллас є найбільш вірогідним кандидатом на заміну Жозепу Боррелю.

Однак джерела кажуть, що напередодні зустрічі жоден з цих варіантів не був настільки однозначним, як вибір фон дер Ляєн.

Закрита вечеря була організована як прелюдія до офіційного саміту 27-28 червня, на якому має бути досягнута остаточна угода. Парламентське голосування щодо наступного президента Єврокомісії заплановане на тиждень після 15 липня.

"Всі хочуть використати ніч (понеділка) для того, щоб надіслати кришталево чітке повідомлення... щоб не було жодних сумнівів щодо того, яким буде остаточне рішення", – сказав другий високопоставлений дипломат ЄС, який брав участь у переговорах.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Європейської ради Шарль Мішель, який хоче завадити переобранню Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії на другий термін, нібито взявся просувати кандидатуру грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса.

При цьому сам Міцотакіс минулого тижня казав, що не має сумнівів у переобранні Урсули фон дер Ляєн, та висловлює їй підтримку.

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