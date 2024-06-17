У Румунії достроково закрили засідання парламенту через футбольний матч з Україною

Румунська Палата депутатів (нижня палата парламенту) достроково закрила засідання парламенту в понеділок, 17 червня, через футбольний матч між Румунією та Україною на Євро-2024.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

Про призупинення пленарного засідання парламенту Румунії оголосив соціал-демократ Даніель Сучіу, який головував на ньому.

"Після дискусії, яку ми провели з лідерами груп, ми домовилися, що робоча програма на сьогоднішній день на цьому закінчується, щоб у вас у всіх був час прийти і подивитися матч Румунії, яка після восьми років нарешті бере участь у чемпіонаті Європи", – сказав він.

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Засідання Палати депутатів Румунії перервали о 15:40, а футбольний матч розпочався о 16:00.

На момент написання новини минув перший тайм, румунська збірна мінімально випереджає українську з рахунком 1:0.

В уряді Німеччини раніше запевнили, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в чемпіонаті Європи з футболу.