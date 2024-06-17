В Румынии досрочно закрыли заседание парламента из-за футбольного матча с Украиной

Румынская Палата депутатов (нижняя палата парламента) досрочно закрыла заседание парламента в понедельник, 17 июня, из-за футбольного матча между Румынией и Украиной на Евро-2024.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

О приостановлении пленарного заседания парламента Румынии объявил социал-демократ Даниэль Сучиу, который председательствовал на нем.

"После дискуссии, которую мы провели с лидерами групп, мы договорились, что рабочая программа на сегодняшний день на этом заканчивается, чтобы у вас у всех было время прийти и посмотреть матч Румынии, которая после восьми лет наконец участвует в чемпионате Европы", – сказал он.

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Заседание Палаты депутатов Румынии прервали в 15:40, а футбольный матч начался в 16:00.

На момент написания новости прошел первый тайм, румынская сборная минимально опережает украинскую со счетом 1:0.

В правительстве Германии ранее заверили, что правоохранители хорошо подготовились к участию Украины в чемпионате Европы по футболу.