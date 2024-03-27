У Німеччині обіцяють захистити збірну України та вболівальників на Євро-2024

В уряді Німеччини запевнили, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку.

Про це заявила глава німецького МЗС Ненсі Фезер, яку цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що заходи безпеки на час турніру будуть на високому рівні й тісно скоординовані між федеральною владою, землями і країнами-учасницями.

"Ми зробимо все для захисту української команди та її вболівальників. Ми продовжуємо зосереджено проводити підготовку. У фокусі нашої уваги широкий спектр заходів: від захисту від хуліганів та ісламістів до забезпечення кібербезпеки", – сказала міністерка.

Фезер привітала збірну України з виходом на Євро-2024. Напередодні ввечері українці здобули перемогу у вирішальному стиковому матчі проти Ісландії з рахунком 2:1.

"Разом з українками та українцями ми вболіватимемо за їхню національну команду", – додала вона.

Напередодні Фезер оголосила про тимчасові перевірки на всіх німецьких кордонах під час чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться цього літа.

Ці заходи підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що у цьому немає нічого незвичайного.