ЄНП пропонує соціалістам половину терміну голови Євроради в обмін на голоси

Європейська народна партія, яка після виборів до Європарламенту отримала найбільшу кількість мандатів, запропонувала групі соціалістів призначити свого голову Європейської ради на термін у 2,5 року в обмін на підтримку своїх кандидатів на топпосади в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось видання Politico.

Пропозиція ЄНП передбачає, що соціалісти – друга за величиною група в Європарламенті – підтримають призначення Урсули фон дер Ляєн на другий термін голови Європейської комісії.

Інші топпосади – президента Європарламенту та голови Євроради – консерватори пропонують поділити навпіл із соціалістами, аби по 2,5 року їх посідали представники кожної з цих груп. У випадку Європарламенту йдеться про Роберту Метсолу.

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Пропозиція є частиною переговорів у Європарламенті, який має вирішальне слово в призначенні топпосадовців ЄС.

Нині головним претендентом на посаду голови Європейської ради вважається колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошту, який представляє саме політичну групу соціалістів.

Як уточнює Politico, мандат президента Європейської ради офіційно становить 2,5 року. Потім він має бути поновлений лідерами ЄС, і, як правило, лідери затверджують чинного голову на другий термін.

Нагадаємо, лідери ЄС зустрінуться ввечері 17 червня, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у Євросоюзі після євровиборів.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".