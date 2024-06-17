Прем’єрка Данії каже, що не претендує на жодну вищу посаду в ЄС

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не претендує на жодну вищу посаду в Європейському союзі.

Її заяву наводить DR, повідомляє "Європейська правда".

ЗМІ раніше повідомляли, що президент Європейської ради Шарль Мішель нібито почав просувати ідею про те, щоби на його посаду призначили Фредеріксен.

"Я хотіла б повторити те, що говорила багато разів раніше. Я не претендую на жодну іншу посаду, окрім тієї, яку я обіймаю сьогодні як прем'єр-міністерка Данії", – підкреслила вона.

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Водночас Фредеріксен не стала називати імена тих, кого вона хотіла б бачити на посадах президента Єврокомісії, глави Євроради та головного дипломата ЄС.

Однак вона підкреслює, що "Урсула фон дер Ляєн зробила дуже хорошу роботу в останні роки на посаді голови Комісії". І, за її словами, вона може сказати "тільки хороші речі" про Антоніу Кошту, який є претендентом на посаду президента Європейської ради.

"Я думаю, що цього разу все пройде трохи легше, ніж минулого разу, і це буде дуже добре для Європи, якщо ми зможемо знайти рішення відносно швидко", – упевнена Фредеріксен.

Увечері 17 червня лідери ЄС збираються на закриту вечерю, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у Євросоюзі після євровиборів, що пройшли раніше у червні.

За даними ЗМІ, під час вечері лідери ЄС планують підтримати висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий п'ятирічний термін на посаді президентки Європейської комісії.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".