ЕНП предлагает социалистам половину срока председателя Евросовета в обмен на голоса

Европейская народная партия, которая после выборов в Европарламент получила наибольшее количество мандатов, предложила группе социалистов назначить своего председателя Европейского совета на срок в 2,5 года в обмен на поддержку своих кандидатов на топ-должности в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало издание Politico.

Предложение ЕНП предусматривает, что социалисты – вторая по величине группа в Европарламенте – поддержат назначение Урсулы фон дер Ляйен на второй срок председателя Европейской комиссии.

Другие топ-должности – президента Европарламента и председателя Евросовета – консерваторы предлагают поделить пополам с социалистами, чтобы по 2,5 года их занимали представители каждой из этих групп. В случае Европарламента речь идет о Роберте Метсоле.

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Предложение является частью переговоров в Европарламенте, который имеет решающее слово в назначении топ-чиновников ЕС.

Сейчас главным претендентом на должность председателя Европейского совета считается бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошту, который представляет именно политическую группу социалистов.

Как уточняет Politico, мандат президента Европейского совета официально составляет 2,5 года. Затем он должен быть возобновлен лидерами ЕС, и, как правило, лидеры утверждают действующего председателя на второй срок.

Вечером 17 июня лидеры ЕС собираются на закрытый ужин, чтобы обсудить утверждение пакета кандидатур на главные должности в Евросоюзе после прошедших ранее в июне евровыборов.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".