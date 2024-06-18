Ще одна держава відкликала свій підпис під комюніке Саміту миру

Руанда відкликала свій підпис під підсумковою декларацією Глобального саміту миру, який 15-16 червня відбувся у Швейцарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить оновлений список підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії.

У списку підписантів, який представили 16 червня (на фото внизу), Руанда була присутня, згідно ж з оновленим 17 червня переліком африканської країни в ньому немає.

Водночас у списку з’явився Вселенський патріархат, якого раніше не було в цьому переліку підписантів.

Реклама:

Також серед країн, які не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше свої підписи під підсумковою декларацією Глобального саміту миру відкликали Ірак та Йорданія.

Офіс президента України заявляв, що з’ясовує, чи справді Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під декларацією Саміту миру.

У матеріалі "Європейської правди" раніше ми пояснили значення та нюанси норм комюніке для України.

Читайте також: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії