Еще одна страна отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира

Руанда отозвала свою подпись под итоговой декларацией Глобального саммита мира, который 15-16 июня состоялся в Швейцарии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.

В списке подписантов, который представили 16 июня (на фото внизу), Руанда присутствовала, согласно же обновленному 17 июня перечнем африканской страны в нем нет.

В то же время в списке появился Вселенский патриархат, которого ранее не было в этом перечне подписантов.

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Также среди стран, которые не подписали коммюнике – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира отозвали Ирак и Иордания.

Офис президента Украины заявлял, что выясняет, действительно ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи под декларацией Саммита мира.

В материале "Европейской правды" мы объяснили значение и нюансы норм коммюнике для Украины.

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