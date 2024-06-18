Еще одна страна отозвала свою подпись под коммюнике Саммита мира
Руанда отозвала свою подпись под итоговой декларацией Глобального саммита мира, который 15-16 июня состоялся в Швейцарии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.
В списке подписантов, который представили 16 июня (на фото внизу), Руанда присутствовала, согласно же обновленному 17 июня перечнем африканской страны в нем нет.
В то же время в списке появился Вселенский патриархат, которого ранее не было в этом перечне подписантов.
Также среди стран, которые не подписали коммюнике – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира отозвали Ирак и Иордания.
Офис президента Украины заявлял, что выясняет, действительно ли Ирак и Иордания отозвали свои подписи под декларацией Саммита мира.
В материале "Европейской правды" мы объяснили значение и нюансы норм коммюнике для Украины.
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