В ОП перевіряють, чи справді дві країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру

Офіс президента України з’ясовує, чи справді Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під декларацією Саміту миру.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів радник керівника Офісу президента Олександр Бевз, пише "Європейська правда".

За його словами, українська сторона зв’язуватиметься зі Швейцарією для того, аби уточнити список підписантів.

"Ці країни (Ірак та Йорданія. – Ред.) були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилась фінальна сесія, тому ми не поспішаємо з будь-якими висновками щодо того, які країни від’єдналися чи приєднались.

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Комюніке залишається відкритим для приєднання будь-яких країн і ми розраховуємо, що кількість його учасників буде тільки збільшуватися. Щодо цих конкретних країн – ми перевіримо цю інформацію", – сказав Бевз.

Нагадаємо, напередодні у списку підписантів комюніке Саміту миру було 80 держав, тоді як наразі в ньому 78 країн, водночас підписи Іраку та Йорданії відсутні.

У матеріалі "Європейської правди" раніше ми пояснили значення та нюанси норм комюніке для України.

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