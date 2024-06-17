Дві держави відкликали свої підписи під комюніке Саміту миру

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під підсумковою декларацією Глобального саміту миру, який 15-16 червня відбувся у Швейцарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить список підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії.

Якщо у списку підписантів, який представили вчора, було 80 держав, наразі в ньому 78 країн, водночас підписи Іраку та Йорданії відсутні.

Також серед країн, які не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

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Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

У матеріалі "Європейської правди" ми пояснили значення та нюанси норм комюніке для України.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.

Дивіться також відеорозбір результатів саміту.