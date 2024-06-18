В Эстонии бывшего профессора-шпиона России приговорили к более чем 6 годам заключения

Харьюский суд во вторник, 18 июня, признал виновным в деятельности против Эстонии бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, которого обвиняли в шпионаже на Россию.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Морозова признали виновным в действиях против Эстонской Республики по поручению иностранной разведки.

Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с этими сферами людей и инфраструктуру.

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В частности, он якобы предоставлял иностранной разведке информацию о политической ситуации в Эстонии и ее отношениях с ЕС.

Гендиректор полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон ранее сообщал, что Морозов делился информацией с российскими спецслужбами.

По словам Паллосона, встречи с российскими спецслужбами происходили в России, куда Морозов ездил "с определенной регулярностью".

По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом.

В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского Союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года – профессора международной политической теории.

Суд приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы. Срок заключения начинается с 3 января 2024 года – даты, когда Морозова задержали по подозрению в совершении преступления.

Напомним, в мае в Эстонии объявили приговор прокремлевскому политику за шпионаж.