ЗМІ: Італія планує передати Україні ракети Storm Shadow

Італія планує передати Україні партію крилатих ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow.

Про це повідомило італійське видання Fatto Quotidiano, пише "Європейська правда".

Ракети нібито мають надійти у рамках дев'ятого пакета допомоги, який повинен бути виділений наприкінці червня.

Міністерство оборони Італії поки що не коментувало цю інформацію.

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Варто зазначити, що за неофіційними даними Італія з 1999 року отримала 200 ракет Storm Shadow. Глава МЗС Британії Грант Шаппс у квітні заявляв, що Італія разом з Британією і Францією вже брала участь у постачанні далекобійних ракет Україні.

У цьому ж пакеті Рим планує передати Україні систему ППО Samp/T, про що на початку червня повідомляв глава МЗС Антоніо Таяні.

Міністр підтвердив, що уряд Італії готує ще один пакет військової допомоги, зміст якого, як і в попередніх випадках, буде конфіденційним.

Україна отримала першу систему SAMP/T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно.

Раніше ЗМІ повідомили, що новий пакет військової допомоги із системою ППО Італія може затвердити після саміту "Групи семи" в середині червня.