СМИ: Италия планирует передать Украине ракеты Storm Shadow
Италия планирует передать Украине партию крылатых ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.
Об этом сообщило итальянское издание Fatto Quotidiano, пишет "Европейская правда".
Ракеты якобы должны поступить в рамках девятого пакета помощи, который должен быть выделен в конце июня.
Министерство обороны Италии пока не комментировало эту информацию.
Стоит отметить, что по неофициальным данным Италия с 1999 года получила 200 ракет Storm Shadow. Глава МИД Британии Грант Шаппс в апреле заявлял, что Италия вместе с Британией и Францией уже участвовала в поставках дальнобойных ракет Украине.
В этом же пакете Рим планирует передать Украине систему ПВО Samp/T, о чем в начале июня сообщал глава МИД Антонио Таяни.
Министр подтвердил, что правительство Италии готовит еще один пакет военной помощи, содержание которого, как и в предыдущих случаях, будет конфиденциальным.
Украина получила первую систему SAMP/T, также известную как MAMBA, в 2023 году. Эта франко-итальянская батарея может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.
Ранее СМИ сообщили, что новый пакет военной помощи с системой ПВО Италия может утвердить после саммита "Группы семи" в середине июня.