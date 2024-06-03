Reuters: Італія готується передати Україні другу систему ППО SAMP/T

Італія готується до відправлення Україні другої франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T у відповідь на прохання Києва про більшу допомогу для захисту від російських ракетних атак.

Про це агентству Reuters повідомило поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

За інформацією Reuters, Італія планує передати Україні систему SAMP/T, яка нині дислокується в Кувейті. Джерело не уточнило часових рамок поставки.

Газета Corriere della Sera раніше в понеділок повідомила, що система ППО надійде в межах восьмого пакета військової допомоги Україні, який уряд Джорджії Мелоні планує схвалити після саміту "Групи семи" в середині червня.

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"Авторитетні джерела стверджують, що виконавча влада повідомила про це рішення Вашингтону і Києву дипломатичними каналами, і що союзники подякували Риму за його активний внесок в оборону України", – йдеться в матеріалі.

Україна отримала першу систему SAMP/T, також відому як MAMBA, у 2023 році. Ця франко-італійська батарея може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно – і це також єдина система європейського виробництва, здатна перехоплювати балістичні ракети.

ЗМІ раніше підтверджували наміри Італії передати Україні черговий пакет військової допомоги.

Усі поставки офіційно засекречені, італійський уряд ніколи не оприлюднював точний список озброєнь, які він відправив в Україну.