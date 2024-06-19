Данія спрямовує 19-ий пакет для військової підтримки України

Уряд Данії спрямовує 19-тий фінансовий пакет на військову підтримку нагальних потреб України та довгострокової розбудови її обороноздатності.

Про це повідомило Міноборони країни 18 червня, пише "Європейська правда".

Пакет допомоги поєднує рамки для фінансування значних пожертв в українську оборонну промисловість, додаткового обладнання на підтримку наданих Данією винищувачів F-16 та пожертв з власних запасів данського оборонного відомств

"Завдяки останньому пакету пожертв ми надаємо якомога більшу підтримку для забезпечення потреб України на полі бою тут і зараз. Але ми також маємо зобов'язання Данії у сфері безпеки підтримувати Україну протягом наступних 10 років.

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Тому ми створили данську модель для пожертв в українську оборонну промисловість, яка допоможе наростити українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", – прокоментував міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Пакет допомоги передбачає укладення низки різних угод з союзниками про закупівлі та пожертви з боку оборонної промисловості країн-членів НАТО. Серед іншого – більше обладнання на підтримку переданих Данією винищувачів F-16.

У двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборонну промисловість було зарезервовано загалом 1,2 мільярда данських крон (близько $117 млн ). У міністерстві зазначили, що новий пакет дає змогу розподілити 1,2 мільярда данських крон, щоб Міністерство оборони Данії могло швидко задовольнити потреби України. Очікують, що перший проєкт розпочнуть влітку.

Нагадаємо, Україна та Данія 13 червня підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників.

У травні міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу дали згоду профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю – Данія та Канада.