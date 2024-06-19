Дания направляет 19-й пакет для военной поддержки Украины

Правительство Дании направляет 19-й финансовый пакет на военную поддержку насущных потребностей Украины и долгосрочного развития ее обороноспособности.

Об этом сообщило Минобороны страны 18 июня, пишет "Европейская правда".

Пакет помощи сочетает рамки для финансирования значительных пожертвований в украинскую оборонную промышленность, дополнительного оборудования в поддержку предоставленных Данией истребителей F-16 и пожертвований из собственных запасов датского оборонного ведомства.

"Благодаря последнему пакету пожертвований мы предоставляем как можно большую поддержку для обеспечения потребностей Украины на поле боя здесь и сейчас. Но мы также имеем обязательства Дании в сфере безопасности поддерживать Украину в течение следующих 10 лет.

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Поэтому мы создали датскую модель для пожертвований в украинскую оборонную промышленность, которая поможет нарастить украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – прокомментировал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками о закупках и пожертвованиях со стороны оборонной промышленности стран-членов НАТО. Среди прочего – больше оборудования в поддержку переданных Данией истребителей F-16.

В двух последних пакетах помощи для инвестиций в украинскую оборонную промышленность было зарезервировано всего 1,2 миллиарда датских крон (около $117 млн). В министерстве отметили, что новый пакет позволяет распределить 1,2 миллиарда датских крон, чтобы Министерство обороны Дании могло быстро удовлетворить потребности Украины. Ожидается, что первый проект начнут летом.

Напомним, Украина и Дания 13 июня подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей.

В мае министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что сейчас две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью – Дания и Канада.



