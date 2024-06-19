Прем’єрка Естонії Каллас скептична щодо своїх шансів стати головним дипломатом ЄС

Прем’єрка Естонії Кая Каллас каже, що "дуже скептично" оцінює свої шанси бути призначеною на посаду Високого представника ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки, яку зараз обіймає Жозеп Боррель.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це вона заявила у середу.

У коментарях медіа після зустрічі членів своєї "Партії реформ" Кая Каллас сказала, що "дуже скептично" оцінює шанси свого призначення головним дипломатом Євросоюзу, та що мала такі оцінки і раніше.

Одночасно вона зазначила, що до визначальної зустрічі лідерів ще 9 днів і за цей час "може статися що завгодно".

Реклама:

У "Партії реформ" ще не обговорювали потенційне обрання нового лідера у разі, якщо Каллас отримала би таке призначення.

Це також означало би, що країні потрібно буде знайти заміну Каллас на прем’єрській посаді.

У ЗМІ з’являлися чутки, що її наступниками можуть стати або міністр з питань клімату Крістен Міхалі, або міністр оборони Ханно Певкур – однопартійці Каллас. Ханно Певкур вже очолював партію у 2017-2018 роках.

Обидва сказали, що усі можливі рішення відкладають до 28 червня, коли настане визначеність з розподілом топпосад у Євросоюзі.

Раніше Politico у своєму матеріалі прогнозувало, що Каллас має дуже високі шанси отримати посаду головного дипломата ЄС.

Сама Каллас казала, що серйозно розгляне таку пропозицію, якщо вона буде.

Лідери Євросоюзу на зустрічі у понеділок 18 червня не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років після євровиборів.