Премьер Эстонии Каллас скептически оценивает свои шансы стать главным дипломатом ЕС

Премьер Эстонии Кая Каллас говорит, что "весьма скептически" оценивает свои шансы быть назначенной на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом она заявила в среду.

В комментариях медиа после встречи членов своей "Партии реформ" Кая Каллас сказала, что "очень скептически" оценивает шансы своего назначения главным дипломатом Евросоюза, и что имела такие оценки и раньше.

Одновременно она отметила, что до определяющей встречи лидеров еще 9 дней и за это время "может произойти что угодно".

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В "Партии реформ" еще не обсуждали потенциальное избрание нового лидера в случае, если Каллас получила бы такое назначение.

Это также означало бы, что стране нужно будет найти замену Каллас на премьерской должности.

В СМИ появлялись слухи, что ее преемниками могут стать либо министр по вопросам климата Кристен Михали, либо министр обороны Ханно Певкур – однопартийцы Каллас. Ханно Певкур уже возглавлял партию в 2017-2018 годах.

Оба сказали, что все возможные решения откладывают до 28 июня, когда наступит определенность с распределением топ-должностей в Евросоюзе.

Ранее Politico в своем материале прогнозировало, что Каллас имеет очень высокие шансы получить должность главного дипломата ЕС.

Сама Каллас говорила, что серьезно рассмотрит такое предложение, если оно будет.

Лидеры Евросоюза на встрече в понедельник 18 июня не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет после евровыборов.