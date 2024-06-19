Французька збройова компанія Thales планує відкрити спільне підприємство в Україні

Французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це Thales повідомила в пресрелізі 19 червня, пише "Європейська правда".

Дві угоди французької компанії стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (раніше – концерн "Укроборонпром").

Перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

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Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.

В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

"Ці угоди спрямовані на посилення оперативної підтримки фронтових операцій Збройних сил України та зміцнення місцевого оборонного потенціалу", – прокоментували у Thales.

Thales – компанія, яку спільно контролюють французька держава і виробник винищувачів Dassault Aviation – є європейським лідером з виробництва радарів ППО і третім у світі після Lockheed Martin та Raytheon.

Минулого року Україна уклала з компанією меморандум щодо постачання двох радарів GM-200.