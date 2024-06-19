Французская оружейная компания Thales планирует открыть совместное предприятие в Украине

Французская оружейная компания Thales на выставке Eurosatory подписала три соглашения с украинской оборонной промышленностью под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом Thales сообщила в пресс-релизе 19 июня, пишет "Европейская правда".

Два соглашения французской компании касаются одного из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (ранее – концерн "Укроборонпром").

Первое соглашение объявляет о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет привлечено к производству средств радиоэлектронной борьбы, оборудования тактической связи, систем и радаров противовоздушной обороны.

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Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которого Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытания и специализированную подготовку оборудования в Украине.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на беспилотниках, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить боеприпасы и стрелять ими.

"Эти соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала", – прокомментировали в Thales.

Thales – компания, которую совместно контролируют французское государство и производитель истребителей Dassault Aviation – является европейским лидером по производству радаров ПВО и третьим в мире после Lockheed Martin и Raytheon.

В прошлом году Украина заключила с компанией меморандум о поставке двух радаров GM-200.