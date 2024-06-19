Єврогрупа Мелоні стала третьою в Європарламенті, депутатів Орбана там нема

Політична група Європейського парламенту "Європейські консерватори і реформісти" (ECR) 19 червня оголосила про приєднання 11 нових членів, що зробило її третьою за розмірами в парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні ECR.

До "Європейських консерваторів і реформістів" долучились п’ять представників правопопулістського "Альянсу за союз румунів", три французькі депутати, які відкололись від ультраправої "Реконкісти" Еріка Земмура, та по одному представнику Болгарії, Данії та Литви.

Як і повідомляли раніше ЗМІ, представники партії Віктора Орбана "Фідес", обрані до Європарламенту, до єврогрупи не вступили.

Реклама:

Загалом тепер у групі ECR 83 євродепутати, що робить її третьою за розмірами єврогрупою після правоцентристської Європейської народної партії та соціалістів. Ліберальна група Renew, яка має 80 мандатів, опустилась на четверте місце.

Провідну роль у групі, яка вважає себе "конструктивною правоцентристською силою", що виступає проти надмірної інтеграції, є партія "Брати Італії" прем’єрки Джорджії Мелоні.

Вона тривалий час вела переговори з угорським прем'єром про входження "Фідес" до ECR, натомість вимагаючи від Будапешта більш проукраїнської позиції.

Нагадаємо, членів партії опонента Орбана прийняли до Європейської народної партії, у якій раніше була "Фідес".

Читайте також: Провал чи перемога Орбана? Три висновки про результати виборів в Угорщині.