Еврогруппа Мелони стала третьей в Европарламенте, депутатов Орбана там нет

Политическая группа Европейского парламента "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) 19 июня объявила о присоединении 11 новых членов, что сделало ее третьей по размерам в парламенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ECR.

К "Европейским консерваторам и реформистам" присоединились пять представителей правопопулистского "Альянса за союз румын", три французских депутата, которые откололись от ультраправой "Реконкисты" Эрика Земмура, и по одному представителю Болгарии, Дании и Литвы.

Как и сообщали ранее СМИ, представители партии Виктора Орбана "Фидес", избранные в Европарламент, в еврогруппу не вступили.

Реклама:

Всего теперь в группе ECR 83 евродепутата, что делает ее третьей по размерам еврогруппой после правоцентристской Европейской народной партии и социалистов. Либеральная группа Renew, которая имеет 80 мандатов, опустилась на четвертое место.

Ведущую роль в группе, которая считает себя "конструктивной правоцентристской силой", выступающей против чрезмерной интеграции, является партия "Братья Италии" премьера Джорджии Мелони.

Она долгое время вела переговоры с венгерским премьером о вхождении "Фидес" в ECR, взамен требуя от Будапешта более проукраинской позиции.

Напомним, членов партии оппонента Орбана приняли в Европейскую народную партию, в которой ранее была "Фидес".

Читайте также: Провал или победа Орбана? Три вывода о результатах выборов в Венгрии.