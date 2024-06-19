Двоє чеських рибалок майже добу провели у відкритому морі: зламався човен

Парі рибалок із Чехії довелося провести понад 20 годин у морі біля норвезького острова Вейхольмен через зламаний двигун човна, перш ніж їх знайшли рятувальники.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Kyst og Fjord.

Рибалки вийшли в море з місця, розташованого на захід від норвезького міста Тронгейм, близько 16:00 в понеділок.

Норвезька рятувальна служба дізналася про те, що вони не повернулися і пропали безвісти, лише об 11:30 вівторка.

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Фото: Рятувальна служба Норвегії

Пару чехів, які перебували в Норвегії у складі групи туристів, вдалося знайти протягом наступної години.

"На щастя, вони були знайдені живими і здоровими і не потребували медичної допомоги", – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у 2022 році іспанські рятувальники врятували 62-річного громадянина Франції, який 16 годин провів у відкритому морі після того, як його вітрильний човен перевернувся в Атлантичному океані.