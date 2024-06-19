Двое чешских рыбаков почти сутки провели в открытом море: сломалась лодка

Паре рыбаков из Чехии пришлось провести более 20 часов в море возле норвежского острова Вейхольмен из-за сломанного двигателя лодки, прежде чем их нашли спасатели.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Kyst og Fjord.

Рыбаки вышли в море с места, расположенного к западу от норвежского города Тронгейм, около 16:00 в понедельник.

Норвежская спасательная служба узнала о том, что они не вернулись и пропали без вести, только в 11:30 вторника.

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ФОТО: СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА НОРВЕГИИ

Пару чехов, которые находились в Норвегии в составе группы туристов, удалось найти в течение следующего часа.

"К счастью, они были найдены живыми и здоровыми и не нуждались в медицинской помощи", – сообщили спасатели.

Напомним, в 2022 году испанские спасатели спасли 62-летнего гражданина Франции, который 16 часов провел в открытом море после того, как его парусная лодка перевернулась в Атлантическом океане.