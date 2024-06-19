Двое чешских рыбаков почти сутки провели в открытом море: сломалась лодка
Новости — Среда, 19 июня 2024, 21:58 —
Паре рыбаков из Чехии пришлось провести более 20 часов в море возле норвежского острова Вейхольмен из-за сломанного двигателя лодки, прежде чем их нашли спасатели.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Kyst og Fjord.
Рыбаки вышли в море с места, расположенного к западу от норвежского города Тронгейм, около 16:00 в понедельник.
Норвежская спасательная служба узнала о том, что они не вернулись и пропали без вести, только в 11:30 вторника.
Пару чехов, которые находились в Норвегии в составе группы туристов, удалось найти в течение следующего часа.
"К счастью, они были найдены живыми и здоровыми и не нуждались в медицинской помощи", – сообщили спасатели.
Напомним, в 2022 году испанские спасатели спасли 62-летнего гражданина Франции, который 16 часов провел в открытом море после того, как его парусная лодка перевернулась в Атлантическом океане.