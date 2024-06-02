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Орбан влаштував "марш миру" у Будапешті

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Новини — Неділя, 2 червня 2024, 08:17 — Ірина Кутєлєва

В угорській столиці Будапешті напередодні десятки тисяч людей зібрались, щоб продемонструвати свою підтримку прем'єр-міністру Віктору Орбану за тиждень до виборів до Європейського парламенту.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

У демонстрації, яку організатори назвали "маршем миру", взяли участь прихильники Орбана з усієї Угорщини та сусідніх країн.

Вони пройшли вздовж Дунаю в Будапешті від культового Ланцюгового мосту до острова Маргарет, розмахуючи прапорами і плакатами з написом "Ні війні".

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AP

У виступі перед прихильниками Орбан повторив свою тезу, що для його партії настав час "окупувати Брюссель" і трансформувати європейський підхід до підтримки України, яка бореться з повномасштабним вторгненням Росії.

"Ми можемо уникнути війни, тільки якщо угорські виборці підтримають уряд. Ми повинні виграти європейські вибори так, щоб брюссельські бюрократи в страху відчинили перед нами двері міста і поспіхом покинули свої кабінети", – сказав угорський прем’єр.

Він також додав, що виступає за перемогу на президентських виборах у США колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа.

У своїй промові він заявив, що перемога Трампа в листопаді призведе до того, що він і адміністрація США сформують "трансатлантичну мирну коаліцію", яка може покласти край бойовим діям в Україні.

Нещодавно Орбан виступив проти ініціативи деяких західних країн дозволити Україні бити наданою союзниками зброєю по території РФ.

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Орбан Угорщина
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