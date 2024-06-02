Орбан устроил "марш мира" в Будапеште

В венгерской столице Будапеште накануне десятки тысяч людей собрались, чтобы продемонстрировать свою поддержку премьер-министру Виктору Орбану за неделю до выборов в Европейский парламент.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

В демонстрации, которую организаторы назвали "маршем мира", приняли участие сторонники Орбана со всей Венгрии и соседних стран.

Они прошли вдоль Дуная в Будапеште от культового Цепного моста до острова Маргарет, размахивая флагами и плакатами с надписью "Нет войне".

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AP

В выступлении перед сторонниками Орбан повторил свой тезис, что для его партии настало время "оккупировать Брюссель" и трансформировать европейский подход к поддержке Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России.

"Мы можем избежать войны, только если венгерские избиратели поддержат правительство. Мы должны выиграть европейские выборы так, чтобы брюссельские бюрократы в страхе распахнули перед нами двери города и поспешно покинули свои кабинеты", – сказал венгерский премьер.

Он также добавил, что выступает за победу на президентских выборах в США бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

В своей речи он заявил, что победа Трампа в ноябре приведет к тому, что он и администрация США сформируют "трансатлантическую мирную коалицию", которая может положить конец боевым действиям в Украине.

Недавно Орбан выступил против инициативы некоторых западных стран разрешить Украине бить предоставленным союзниками оружием по территории РФ.

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