До рішення Саміту миру приєдналася Замбія 

До комюніке Саміту миру, який відбувся на вихідних у Швейцарії, приєдналася Замбія.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Глава держави подякував Замбії за підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

Зеленський заявив про "зростання підтримки Саміту миру та його підсумкового комюніке на всіх континентах", зокрема в Африці.

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"Цінуємо, що Замбія, разом з іншими африканськими країнами, займає чітку позицію на підтримку Статуту ООН, миру та прогресу. Формула миру – це інклюзивний формат, який дає змогу кожній країні висловитися і зробити свій внесок у досягнення спільних цілей", – зауважив президент.

Він закликав усі миролюбні країни приєднатися до комюніке та реалізації "формули миру".

Нагадаємо, спершу підсумковий документ підтримали 80 країн і чотири організації, згодом три країни відкликали підпис, але долучилися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав і Вселенський патріархат.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.