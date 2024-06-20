Три опитування одностайно пророкують серйозну поразку партії Сунака у Британії

Три соціологічні опитування в середу передбачили рекордну поразку консерваторів прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака на виборах 4 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Опитування прогнозують, що Лейбористська партія впевнено здобуде переважну більшість після 14 років в опозиції.

Опитування YouGov показало, що лейбористи можуть отримати 425 парламентських місць у 650-місній Палаті громад, що є найбільшим показником для неї за всю історію. Savanta прогнозує лейбористам 516 місць, а More in Common – 406.

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Служба YouGov дала консерваторам 108 місць, а ліберальним демократам – 67, тоді як Savanta – 53 місця консерваторам і 50 ліберальним демократам. More in Common прогнозує 155 і 49 місць обом силам відповідно.

Опитування Savanta, опубліковане газетою Telegraph, показало, що Сунак може навіть втратити своє власне місце в парламенті в північній Англії.

Під час опитувань враховували вік, стать, освіту та інші дані виборців для прогнозування результатів у кожному британському виборчому окрузі. Соціологи використовували цей метод для успішного прогнозування результатів британських виборів 2017 року.

Результати значною мірою збігаються з попередніми опитуваннями, які передбачали перемогу лейбористів, але показували, що масштаб поразки консерваторів може бути навіть гіршим, ніж вважалося раніше.

Крім того, євроскептична партія Reform UK сподівається обійти консерваторів Ріші Сунака і набирає обертів напередодні позачергових загальних виборів 4 липня.

Рейтинг Reform UK зріс після того, як її лідер Найджел Фарадж, найбільш відомий своєю успішною кампанією за вихід Британії з Європейського Союзу, заявив, що повертається до політики, очолить партію і балотуватиметься до парламенту.

Утім, у Британії діє мажоритарна виборча система, яка означає, що Reform UK може отримати мільйони голосів по всій країні, не здобувши жодного місця у парламенті.

YouGov прогнозує, що Reform UK отримає 5 місць, а Savanta – жодного. More in Common не надала даних для Reform UK.