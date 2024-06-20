Три опроса единодушно предсказывают серьезное поражение партии Сунака в Британии

Три социологических опроса в среду предсказали рекордное поражение консерваторов премьер-министра Великобритании Риши Сунака на выборах 4 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Опросы прогнозируют, что Лейбористская партия уверенно получит подавляющее большинство после 14 лет в оппозиции.

Опрос YouGov показал, что лейбористы могут получить 425 парламентских мест в 650-местной Палате общин, что является наибольшим показателем для нее за всю историю. Savanta прогнозирует лейбористам 516 мест, а More in Common – 406.

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Служба YouGov дала консерваторам 108 мест, а либеральным демократам – 67, тогда как Savanta – 53 места консерваторам и 50 либеральным демократам. More in Common прогнозирует 155 и 49 мест обеим силам соответственно.

Опрос Savanta, опубликованный газетой Telegraph, показал, что Сунак может даже потерять свое собственное место в парламенте в северной Англии.

Во время опросов учитывали возраст, пол, образование и другие данные избирателей для прогнозирования результатов в каждом британском избирательном округе. Социологи использовали этот метод для успешного прогнозирования результатов британских выборов 2017 года.

Результаты в значительной степени совпадают с предыдущими опросами, которые предсказывали победу лейбористов, но показывали, что масштаб поражения консерваторов может быть даже хуже, чем считалось ранее.

Кроме того, евроскептическая партия Reform UK надеется обойти консерваторов Риши Сунака и набирает обороты в преддверии внеочередных всеобщих выборов 4 июля.

Рейтинг Reform UK вырос после того, как Фарадж, наиболее известный своей успешной кампанией за выход Британии из Европейского Союза, заявил, что возвращается в политику, возглавит партию и будет баллотироваться в парламент.

Впрочем, в Британии действует мажоритарная избирательная система, которая означает, что Reform UK может получить миллионы голосов по всей стране, не получив ни одного места в парламенте.

YouGov прогнозирует, что Reform UK получит пять мест, а Savanta – что ни одного. More in Common не предоставила данных для Reform UK.