У Британії євроскептики вперше обійшли в опитуваннях партію прем’єра Сунака

Британська євроскептична партія Найджела Фараджа Reform UK вперше обігнала консерваторів прем'єр-міністра Ріші Сунака в опитуванні громадської думки напередодні виборів 4 липня.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене компанією YouGov для видання Times.

Опитування показало, що партія Reform UK отримала 19% порівняно з 17% раніше, а Консервативна партія Ріші Сунака залишилась із незмінним рівнем підтримки 18%.

Опозиційна Лейбористська партія, чий лідер Кір Стармер має найбільші шанси стати наступним прем’єр-міністром Британії, очолила опитування з 37%.

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Опитування 2 211 осіб було проведене 12-13 червня, після того, як Сунак пообіцяв у передвиборчому маніфесті своєї партії скоротити податки на 17 мільярдів фунтів стерлінгів.

Рейтинг Reform UK зріс після того, як Фарадж, найбільш відомий своєю успішною кампанією за вихід Британії з Європейського Союзу, заявив, що повертається до політики, очолить партію і балотуватиметься до парламенту.

Невелика права партія, заснована у 2018 році як партія Brexit, згдомо переіменована на Reform UK, підтримує популістські ідеї, такі як посилення імміграційного законодавства.

За оцінками, Консервативна партія, що перебуває при владі з 2010 року, може зазнати найбільшої поразки в історії.

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