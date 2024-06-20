У Польщі заявили, що безпекова угода з Україною незабаром буде готова

Польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив про прискорення роботи над двосторонньою безпековою угодою між країнами.

Про це Коваль розповів у розмові з агентством PAP, пише "Європейська правда".

Політик зазначив, що угода незабаром буде готова. При цьому, за його словами, документ стане лише доповненням, оскільки Польща вже більше двох років підтримує Україну у військовому плані.

"Наразі прискорюється робота над безпековою угодою між нашими країнами. Незабаром вона буде готова, але ця угода, з нашої точки зору, буде лише доповненням, такою собі вишенькою на торті. Адже весь процес військової підтримки України триває вже більше двох років, і, без сумніву, Польща була першою в цьому процесі", – підкреслив він.

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Коваль зазначив, що найбільший виклик зараз – це забезпечити захист українських міст, дати надію солдатам, які воюють на фронті, що вони отримають підтримку, а також гарантувати Україні можливість реальної оборони.

"Реальна оборона – це також (можливість) атакувати стратегічні військові об'єкти на російській території", – підкреслив Коваль.

Раніше повідомляли, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі вважає, що поляки заслуговують на Нобеля за допомогу українцям.