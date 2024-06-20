В Польше заявили, что соглашение по безопасности с Украиной вскоре будет готово

Польский депутат и председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил об ускорении работы над двусторонним соглашением по безопасности между странами.

Об этом Коваль рассказал в разговоре с агентством PAP, пишет "Европейская правда".

Политик отметил, что соглашение вскоре будет готово. При этом, по его словам, документ станет лишь дополнением, поскольку Польша уже более двух лет поддерживает Украину в военном плане.

"Сейчас ускоряется работа над соглашением по безопасности между нашими странами. Вскоре оно будет готово, но это соглашение, с нашей точки зрения, будет лишь дополнением, некой вишенкой на торте. Ведь весь процесс военной поддержки Украины продолжается уже более двух лет, и, без сомнения, Польша была первой в этом процессе", – подчеркнул он.

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Коваль отметил, что самый большой вызов сейчас – это обеспечить защиту украинских городов, дать надежду солдатам, которые воюют на фронте, что они получат поддержку, а также гарантировать Украине возможность реальной обороны.

"Реальная оборона – это также (возможность) атаковать стратегические военные объекты на российской территории", – подчеркнул Коваль.

Ранее сообщалось, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

Напомним, министр обороны Польши считает, что поляки заслуживают Нобелевской премии за помощь украинцам.